‘Lucha y  Siesta’ – L’Ass Pratelli |  “Il ritiro dell’Atac da parte civile nel processo | è una bellissima notizia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Ladeldella costituzione didadi Atac nelcontro Lucha y Siesta è unae un segnale importante nei confronti di una realtà che non ci stancheremo mai di definire preziosa per la città e per il lavoro di contrasto alla violenza di genere. In questa vicenda il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha giocato un ruolo decisivo e a lui va il riconoscimento di aver da subito compreso il valore di quella esperienza e il segno che la Casa delle donne di via Lucio Sestio ha impresso ben oltre i confini cittadini. Oggi si fa un passo in avanti nella difesa di un luogo di enorme valore”. A dichiararlo in una nota è Claudia, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma ...