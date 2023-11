Lotto e SuperEnalotto | slittano le estrazioni dell’8 e del 9 dicembre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) 24 novembre 2023- Sia ilsia il SuperEnasubiranno dei cambiamenti nei giorni di estrazione a partire dalla Festa dell'Immacolata del prossimo 8. Il concorso speciale di venerdì 8sarà posticipato a sabato 92023. Lo rende noto l'agenzia di stampa 'Agimeg'. L'estrazione del, che comprende anche il 10eed il Simbo, e del SuperEnadi sabato 9sarà posticipata a lunedì 112023.