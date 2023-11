Loki 2 | il regista conferma l' esistenza di un finale alternativo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ildella seconda stagione di "" hato l'di undell'ultimo episodio della serie Marvel. Durante il documentario dietro le quinte intitolato "Marvel Studios' Assembled: The Making OfSeason 2", il co-Aaron Moorhead ha svelato l'di undell'ultimo episodio: "C'era una bozza della sceneggiatura che riguardava proprio la fine. E il problema era che questa bozza non prevedeva chedistruggesse il telaio. Salvava il Telaio dall'implosione e poi saliva sul trono." Ilaggiunge: "Sapevamo tutti che stava succedendo qualcosa, solo non sapevamo cosa. Perché era come, beh, sta ...