(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Guerra Hamas-Israele - in vigore la tregua : nel pomeriggio lo scambio di prigionieri

Guerra Israele-Gaza - in corso la tregua : atteso alle 15 lo scambio di ostaggi

Online nuova puntata podcast Adnkronos, lo scambio, tre palestinesi per ogni israeliano (Ascolta)

Le ultime notizie sul conflitto in Israele E' online il nuovo episodio di 'Israele sotto attacco', il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto.palestinesi per ogni ostaggio israeliano rilasciato, è questo il punto centrale dell'accordo tra Israele e Hamas dopo 7 settimane di conflitto nella Striscia di Gaza: in totale è previsto il ...

Lo scambio, tre palestinesi per ogni israeliano - Ascolta Adnkronos

Iniziata la tregua a Gaza: liberi i primi 13 ostaggi e 39 detenuti palestinesi - Tv, ostaggi diretti al valico di Kerem Shalom con Israele - Tv, ostaggi diretti al valico di Kerem Shalom con Israele RaiNews

Danza e spettacoli insieme al pubblico per Festival fine anno

L'eredità della memoria; Rigenerazione ambientale e urbana. "Attraverso le attività in programma, il festival propone scambi di esperienze e riflessioni su questioni relative alle tre aree tematiche, ...

Gaza, tregua per scambio ostaggi e aiuti, ma la guerra non è finita

Israele e Hamas hanno accettato una pausa umanitaria, ma il conflitto non sembra vicino a una soluzione. Nella notte, ancora raid aerei e lancio razzi ...