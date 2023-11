LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 56-63 | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio milanese a fine 3° quarto

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO! Un parziale di 12-0 difirmato da Lo (22 punti) e Mirotic permette adi costruire l’allungo e di toccare anche la doppia cifra di. Nel finale Nedovic ha accorciato, regalando dieci minuti di passione.non riesce a trovare il canestro con Poythress. Ultimo attacco per la. 56-63 Dentro due liberi di Nedovic. 54-63 TONUUUUUUT! Allo scadere dei 24 secondi. 54-61 Nedovic segna in penetrazione. Un minuto alladel terzo. 52-61resta in sei in campo e subisce un fallo tecnico. Dentro il libero di Nedovic. 51-61 SURREALE TRIPLA DI MIROTIC! Il montenegrino prende il ...