LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 39-38 | Eurolega basket in DIRETTA | Teodosic firma il sorpasso prima dell’intervallo

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42-41 Tanto per cambiare risponde sempre Davidovac. 39-41 Tripla forzatissima, ma di grande classe per Shields. SI RIPARTE A BELGRADO! FINISCE IL SECONDO QUARTO!è sempre stata praticamente avanti ed invece è laa presentarsi avanti all’intervallo grazie all’ultima giocata di. In casafinora grande prestazione di Maodo Lo con 15 punti, mentre è ancora fermo a zero Nikola Mirotic. Per laci sono 12 punti di Dejan Davidovac. 39-38con una giocata mostruosa da campione segna la tripla sulla sirena del secondo quarto. 36-38 Un solo libero per Shields. 36-37 Arresto e tiro di. Ultimo minuto del ...