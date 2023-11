LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2023 in DIRETTA | Pellegrino per infrangere il tabu | qualificazioni dalle 10 00

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: Nel settore maschile, l’Italia non ha mai vinto. Il miglior risultato mai raccolto da un azzurro è il secondo posto di Roland Clara in una 10 km a skating con partenza a intervalli, disputata il 26 novembre 2011. Si sono proposti sul podio anche Giorgio Di Centa (terzo nella 15 km a skating del 2004) e Federico(terzo nell’inseguimento a tecnica libera del 2022). 9.49: Ci sarà spazio per qualcun altro solo se la lunga querelle estiva con la federazione, legata a ragioni di sponsorizzazione, dovesse presentare il conto; oppure se, in un inverno privo di grandi appuntamenti, la motivazione dovesse fargli difetto dopo l’abbuffata dello scorso anno, in attesa dei Mondiali di casa 2025 che per lui stanno assumendo i contorni di ‘Missione’. 9.46: Inizia la rincorsa alla Sfera di ...

LIVE - Sprint maschile e femminile Ruka 2023: finali in DIRETTA

Ile la diretta testuale delle sprint in tecnica classica di Ruka 2023 , gare valevoli per la prima tappa della Coppa del Mondo didi fondo . Sono complessivamente nove gli azzurri al via sulla ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino inizia in difesa con la tecnica classica

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Co ...