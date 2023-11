LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2023 in DIRETTA | obiettivo semifinale per Pellegrino Ganz esce ai quarti

Leggi su oasport

13.20:brillante in salita 13.19:ultimo nella prima salita ma sono tutti molto vicini 13.16. CI SIAMO! Federicoal via della quarta batteria. Compito difficile il suo nella quarta batteria, questi i protagonisti: 1 MAKI Joni FIN 2 SCHOONMAKER James Clinton USA 3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 4 JOUVE Richard FRA 5Federico ITA 6 DANIELSSON Emil SWE 13.14: Usa in grande spolvero! Vince Ogden precedendo il norvegese Evensen, terzo posto per Golberg che per millesimi non entra fra i ripescabili ed è eliminato 13.14: Novak e Ogden davanti in salita 13.10: Ora al via la terza batteria maschile con: 1 OGDEN Ben USA 2 GOLBERG Paal NOR 3 NOVAK Michal CZE 4 EVENSEN Ansgar NOR 5 CYR Antoine CAN 6 CHANAVAT Lucas ...