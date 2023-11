LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2023 in DIRETTA | obiettivo semifinale per Ganz e Pellegrino

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33. Sundling fa volata di testa e vince senza aprire troppo il gas, secondo posto per una buona Skistad, potenziali ripescate Faehndrich che perde la volata per il seocndo posto con la norvegese e la quarta Rydzek ma quasi a 3? dalle prime 12.32: Sundling in testa sulla prima salita 12.30: Nevischio su, 1,4 km la lunghezza del tracciato con una salita che spesso si rivela decisiva, queste le protagoniste della prima batteria: 1 SUNDLING Jonna SWE 2 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 3 FAEHNDRICH Nadine SUI 4 NISKANEN Kerttu FIN 5 JANATOVA Katerina CZE 6 RYDZEK Coletta GER 12.27: In campo femminile clamorosa eliminazione per la detentrice della Coppa del Mondo, la svedese Dahlqvist, c’è comunque tanta Svezia davanti con Sundling, Ribom, Karlsson e Svahn a caccia del podio ma anche qui le ...

Sprint maschile e femminile Ruka 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

... gare valevoli per la prima tappa della Coppa del Mondo didi fondo . Sono complessivamente ... SEGUI ILDELLE SPRINT DI RUKA 2023 PROGRAMMA E COPERTURA TV COPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2023 in DIRETTA: dalle 10.00 le qualificazioni, c'è Pellegrino OA Sport

Pellegrino e Ganz superano il taglio nella sprint TC di Ruka. Finali ... FISI

OTT Release This Week: The Squid Game To The Aam Aadmi Family Season 4. Check Movies, Series To Watch

This week, various OTT platforms have introduced a diverse range of new releases, covering genres including action, drama, romance, and family dram ...

From Sci-Fi to Reality: Exploring AI’s Role in Driving Future Growth

Welcome to the future! Imagine a world where robots roam the streets, self-driving cars transport us effortlessly, and our every need is catered to by intelligent machines. While this may sound like ...