LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Zarco svetta nella FP1 su Di Giannantonio e Martin | Bagnaia 13° non forza Alle 15 00 le pre-qualifiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32vola in ogni parziale, arriva con 136 millesimi di record e chiude in 1:30.191, primo con 187 su Dinon spingere, Quartararo è sesto a 365. 11.31non segna un tempo eccellente,lo fa ed è terzo a un decimo, vediamo chi andrà a migliorare proprio in extremis! 11.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1 DEL GP DI! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. Quartararo è settimo a 222 millesimi, tutti sono sotto il record nel T1. 11.29si rilancia con 115 millesimi di record al T1, che diventano 15 di ritardo al T2. Diventano 69 al T3, quindi chiude in 1:30.450, secondo a 72 da Di...