LIVE MotoGP | GP Valencia 2023 in DIRETTA | Di Giannantonio velocissimo nelle qualifiche | Bagnaia precede Martin fuori dalla top-10

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Confidenza con l’alteriore ai minimi storici per, per quanto riportato da Sky Sport. In tutto questo, Brad Binder è secondo a 0.249 da Di Giannatonio, mentre Bastianini è settimo a 0.456.scalano in 13ma e 14ma posizione. 15.31 Eccellente Marc Marquez secondo a 0.283, mentre Bastianini scala la classifica e si porta in nona piazza a 0.551.finisconotop-10, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. 15.30rientra ai box ed è nono Prcco, immediatamente davanti a, che però ha un buon passo con gomme usate. 15.29 Si ridesta Bezzecchi che scala la classifica ed è quinto a 0.452 da Di ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2023 in DIRETTA : Zarco svetta nella FP1 su Di Giannantonio e Martin - Bagnaia 13° non forza. Alle 15.00 le pre-qualifiche

LIVE MotoGP - GP Valencia 2023 in DIRETTA : Bagnaia deve reagire nella FP2 - tra poco il via della sessione

LIVE MotoGP - GP Valencia 2023 in DIRETTA : via alle pre-qualifiche! Bagnaia deve recuperare

MotoGP, GP Valencia 2023: le pre qualifiche in diretta LIVE

In corso le pre - qualifiche dellaa Valencia, dove è appena iniziato l'ultimo weekend della stagione, appuntamento decisivo per capire chi vincerà il titolo tra Bagnaia e Martin. Nelle prove libere 1 il più veloce è stato Zarco ...

LIVE MotoGP, GP Valencia 2023 in DIRETTA: alle 10.45 inizia l'ultimo atto tra Bagnaia e Martin OA Sport

LIVE GP Valencia, le Libere in diretta per il duello Bagnaia-Martin La Gazzetta dello Sport

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Valencia

Valencia è pronta ad ospitare l'ultimo atto della sfida per il Mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che arrivano al gran finale separati da 21 punti. L'azione in pista sarà come di consueto tutt ...

MotoGp: prime libere di Valencia a Zarco, Bagnaia solo 13/o

È in arrivo un weekend carico di adrenalina per tutti gli appassionati di motori a due e quattro ruote con la chiusura del mondiali per la stagione 2023 Antonio de Felice È in arrivo un weekend… Leggi ...