LIVE – Milan-Fiorentina | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Stefanoparlerà prima di, snodo fondamentale per i rossoneri che vogliono continuare a coltivare le loro ambizioni per lo scudetto. I rossoneri nella partita controi viola di Italiano dovranno fare a meno di due pezzi da 90 come Giroud e Leao, con Jovic e Camarda unici arruolabili come punte centrali. Dalle parole disi capirà molto rispetto a come il Diavolo scenderà in campo nella partita di sabato. Ladel tecnico inzierà circa alle 13.45 di venerdì 24 novembre. Sportface.it sarà inper raccontarvi le paroledi. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...