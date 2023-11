LIVE – Mazzarri | le prime parole da nuovo tecnico del Napoli | dichiarazioni pre Atalanta-Napoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ledi Walterdadelin conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida con l’. NOTIZIE CALCIO. Oggi, alle ore 15.30, ildel, Walter, si prepara a condividere le sueimpressioni dopo il ritorno alla guida della squadra. L’attesa è palpabile in vista della conferenza stampa che si terrà presso la sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno, proprio alla vigilia dell’importante sfida contro l’. In un evento molto atteso,risponderà alle domande della stampa, fornendo insight sul suo approccio alla ...

DIRETTA Atalanta - Napoli, la conferenza di Mazzarri - Seguila LIVE

Prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Napoli per Walter, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. E' la prima di una serie di partite complesse per Walter. Dieci anni dopo, il tecnico toscano torna sulla panchina del Napoli e affronterà subito l'Atalanta, in quello che si può definire già scontro diretto per la zona Champions. Walter, ...

La conferenza di Mazzarri LIVE alle 15.30 Sky Sport

LIVE - Mazzarri, fissata la prima conferenza stampa: giorno e orario Tutto Napoli

Atalanta-Napoli, la conferenza stampa di Mazzarri in diretta LIVE

Dov’erano i campioni del Napoli di oggi quando Mazzarri guidava la squadra con Cavani e Hamsik in campo Dieci anni fa c’era chi aveva già vinto uno scudetto (ma con la Primavera), Di Lorenzo faceva ...

LIVE TJ - Allenamento terminato. Locatelli in parte in gruppo. Differenziato per Danilo e Weah. Domani Allegri parlerà alle 14

14:16 - DOMANI ALLE 14 PARLERÀ ALLEGRI - Domani, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14. 13:26 - LOCATELLI PARZIALMENTE IN GRUPPO ...