LIVE – Mazzarri in conferenza | “Osimhen come Cavani | stessa tipologia di gioco Feeling con l’allenatore fondamentale”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Le prime parole di Walterda tecnico del Napoli instampa alla vigilia dell’importante sfida con l’Atalanta. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Oggi, alle ore 15.30, il tecnico del Napoli, Walter, si prepara a condividere le sue prime impressioni dopo il ritorno alla guida della squadra. L’attesa è palpabile in vista dellastampa che si terrà presso la sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno, proprio alla vigilia dell’importante sfida contro l’Atalanta. In un evento molto atteso,risponderà alle domande della stampa, fornendo insight sul suo approccio alla squadra e le strategie pianificate per affrontare le prossime sfide. Gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta testuale l’interastampa su ...

Atalanta - Napoli, la prima conferenza di Mazzarri LIVE

Il nuovo tecnico del Napoli, Walter, n conferenza presenta la sfida di domani pomeriggio contro l'Atalanta di Gasperini Torino's Italian coach Waltergestures during the Italian Serie A football match SSC Napoli vs Torino FC at the San Paolo Stadium. Carlo Hermann / Kontrolab Il nuovo tecnico del Napoli, Walter, in conferenza per ...

Atalanta Napoli, la conferenza stampa di Mazzarri in diretta LIVE. Video Sky Sport

LIVE Mazzarri: “Osimhen sta tornando. Ecco cosa ho chiesto alla squadra. Sul modulo…” CalcioNapoli1926.it

LIVE – Mazzarri: “Sono emozionato, ho un rapporto importante con De Laurentiis”

Mazzarri: "Bollito Se è buono lo mangio anch'io, non rispondo a chi dice queste sciocchezze. Non mi permetterei mai di criticare un allenatore che è ...

LIVE – Mazzarri, le prime parole da nuovo tecnico del Napoli: dichiarazioni pre Atalanta-Napoli

Le prime parole di Walter Mazzarri da tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida con l'Atalanta.