LIVE Italia-Svizzera 3-4 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri di mano nell’ultimo decisivo end

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:34 Timeout, che vuole pensarci su. 22:33 MOSANER!!! Colpo sensazionale dell’azzurro, che riesce a bocciare infilandosi tra una selva di guardie. Il gioco è ora aperto, tutto può succedere. 22:31che riposiziona una guardia altissima. Tocca ad Amos Mosaner. 22:30 Errore di Arman, il cui tiro si infrange su una delle guardie avversarie. A metà end ci sono due punti svizzeri. Bisogna reagire. 22:27 Sia Lachat che Giovanella giocano due guardie. Si prospetta un tatticissimo ultimo end. 22:23 End nullo. Ci giochiamo tutto nel decimo end in cui l’sarà di. 22:21 Promotion-double take out stellare di Schwaller, che ripulisce totalmente la casa da qualsivoglia pietra. Si va verso l’end nullo, non proprio una cattiva ...