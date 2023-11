LIVE Italia-Svizzera 3-3 | Europei curling 2023 in DIRETTA | perfetta parità dopo sette end

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:54 Non va la doppia bocciata di Schwarz-van Berkel. Per Retornaz è un gioco da ragazzi rimettere una seconda stonena a punto. Arriva il pareggio degli azzurri al termine del settimo end! 21:53 Piccolo errore di Schwarz-van Berkel, la cui bocciata è imprecisa. Retornaz piazza la seconda stonena a punto. Si prosegue ora con gli ultimi tiri. 21:50 Precisissimo l’hit and roll di Mosaner. Ora il punto èno, ma occorre provare a farne due per riaprire il match. 21:49 Tre stone svizzere a punto quando mancano gli ultimi tre tirini. Bisogna inventarsi qualcosa. 21:47 Doppia bocciata mancata da Mosaner. Situazione difficile anche in questo settimo end. 21:47 Risponde subito Schwaller, che con precisione spazza via la stone ...