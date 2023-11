LIVE Italia-Svizzera 1-2 | Europei curling 2023 in DIRETTA | sorpasso elvetico dopo quattro end

Leggi su oasport

21:12 Ultimi due tiri per compagine di questo quinto end. 21:09che continua a difendersi bene quando l'è di mano. Azzurri che non riescono a creare le condizioni per marcare più di un punto. 21:07 Cleaning di Arman che elimina le guardie avversarie. Resta però la stonein casa. 21:06 Due guardie per Lachat. Ancora una volta Giovanella gioca una guardia ed una stone nel cuore della casa. 21:04 In corso il quinto end. L'torna di mano ed avrà a disposizione l'ultima stonee. 21:01 Non sbaglia Schwarz-van Berkel. C'è ildella, che guida per 2-1 al termine del quarto end. 20:59 Retornaz non può far altro che limitarsi a bocciare una delle due stone svizzere a punto, ...