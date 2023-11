LIVE Italia-Svizzera 0-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | primo due end nulli

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:34 Arman gioca il cosiddetto cleaning, spazzando via le due guardie elvetiche e la stonena in casa. 20:33 Due guardie elvetiche piazzate da Lachat. Solito schema per Giovanella, che sceglie di giocare una guardia ed una stone in casa. 20:30nuovamente di mano anche in questo terzo end. Davvero inspiegabile l’errore di Retornaz, la stanchezza di 11 match in pochi giorni si fa sentire, ma bisogna stringere i denti. 20:28 Svarione di Retornaz, che incredibilmente va lungo e manca il facilissimo draw che avrebbe seriamente messo in difficoltà gli avversari. Anche il secondo end è nullo. 20:27 Erroraccio di Schwarz-van Berkel, che nel tentativo di bocciare la stonena, cozza con le proprie due guardie. Occasionissima ora per Retornaz. 20:24 Si ...