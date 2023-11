LIVE Italia-Svezia 5-6 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli svedesi passano avanti

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:19 Giovanella boccia immediatamente. 12:18 Sundgren apre il nono end con una stone dentro la casa. 12:17 Edin non sbaglia un colpo. Doppia bocciata e due punti per la. 12:15 Retornaz costringe Edin a forzare, due puntini prima dell’ultima stone. 12:13 Buon tiro di Edin, la seconda stone più vicina al centro diventa svedese. 12:12 Boccia anche Retornaz, non ci sono stonedentro la casa. 12:11 Mosaner boccia, ci sono due stonene dentro la casa. 12:10 Eriksson apre completamente il gioco. 12:09 Mosaner piazza una seconda guardia a protezione del nostro punto. 12:08 Arman piazza nuovamente la stone nella stessa posizione di prima. 12:06 Tripla bocciata di Wranaa, lasta salendo di colpi. 12:05 ...