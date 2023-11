LIVE Italia-Svezia 2-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri partono bene!

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:27 Tripla bocciata di Wranaa, resta comunque un punto azzurro al momento. 10:26 Arman posiziona una guardia perfettamente al centro. 10:25 Giovanella apre il secondo end con due stones dentro la casa. 10:22 RETORNAZ NON SBAGLIA! L’parte con due punti pesanti. 10:20 E infatti arriva la doppia bocciata di Edin, Retornaz può marcare due punti con facilità. 10:19 Retornaz piazza una terza stone nel rosso, Edin sarà costretto a bocciare. 10:18 Edin boccia a sua volta una nostra guardia. 10:16 Doppia bocciata di Mosaner, che spazza via anche una guardia avversaria. 10:14 Errore anche per Eriksson! Lacolpisce nuovamente la propria guardia. 10:12 Ottima doppia bocciata di Mosaner, restano due punti, ma c’è ancora una stone svedese nel ...