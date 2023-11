LIVE – Foggia-Latina | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) La partita frarappresenta uno snodo fondamentale per due squadre che covano ambizioni importanti, ossia quelle di partecipare, quanto meno, ai playoff per la promozione inB. I padroni di casa sperano di trovare una vittoria che vorrebbe dire stanziarsi per una notte al quinto posto in classifica e superare proprio gli sfidanti di questa partita. Il, dal canto suo, dopo una partenza a mille, sta tirando il fiato con i risultati che si sono abbassati rispetto alla prima parte di campionato. Vincere però significherebbe fare ancora un salto in avanti, superare la Casertana e mettersi alla caccia delle prime posizioni. Start dalle 20.45, con Sportface.it che vi racocnterà latestuale del match. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...