LIVE – Foggia-Latina 1-2 | Serie C 2023 24 DIRETTA

(Di venerdì 24 novembre 2023) La partita frarappresenta uno snodo fondamentale per due squadre che covano ambizioni importanti, ossia quelle di partecipare, quanto meno, ai playoff per la promozione inB. I padroni di casa sperano di trovare una vittoria che vorrebbe dire stanziarsi per una notte al quinto posto in classifica e superare proprio gli sfidanti di questa partita. Il, dal canto suo, dopo una partenza a mille, sta tirando il fiato con i risultati che si sono abbassati rispetto alla prima parte di campionato. Vincere però significherebbe fare ancora un salto in avanti, superare la Casertana e mettersi alla caccia delle prime posizioni. Start dalle 20.45, con Sportface.it che vi racocnterà latestuale del match. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...

LIVE - Foggia - Latina 0 - 1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

PRIMO TEMPO Buonasera amici di SportFace appassionati di calcio e benvenuti al raccontodella partita- Latina, valida per la 15giornata del girone C della Serie C.

L'ex attaccante Francesco Zizzari è stato ospite dei microfoni di TuttoC.com per commentare alcuni temi legati alle sue ex squadre impegnate in Serie C. Iniziamo dal Pescara. Come ...

