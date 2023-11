LIVE – F1 | GP Abu Dhabi 2023 | le prove libere 2 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ladelle2 del GP di Abua Yas Marina di F1. Sul circuito emiratino si scende in pista anche al pomeriggio dopo la prima sessione della mattina: chi riuscirà a far segnare il tempo più veloce nella simulazione qualifica? Si chiude dunque una giornata intensa e si tireranno le somme ne primo dei tre giorni del weekend. Appuntamento alle ore 14 di venerdì 24 novembre, di seguito ecco la nostrascritta. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLE IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.