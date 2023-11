LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | tra poco la FP2 | la Ferrari cerca il giusto bilanciamento a Yas Marina

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 La FP2 sarà di estrema importanza per due motivi: in primo luogo saranno al via tutti i piloti titolari, dopo che questa mattina ben 10 rookies hanno preso il volante dei “titolari”. In secondo luogo, si scenderà in pista nelle condizioni in cui i piloti disputeranno qualifiche e gara. 13.37 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 63 George Russell MERCEDES 1:26.072 26 2 34 Felipe Drugovich ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.360 +0.288s 26 3 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:26.433 +0.361s 26 4 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO1:26.453 +0.381s 21 5 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.631 +0.559s 21 6 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:26.665 +0.593s 257 55 Carlos Sainz1:26.676 +0.604s 248 39 Robert Shwartzman ...