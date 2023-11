LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | Sainz a muro | bandiera rossa a Yas Marina! Russell al comando

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Si annuncia uno stop lungo per la FP2, dato che le protezioni sono state danneggiate dalla macchina diche, come a Las Vegas, rovina il suo venerdì 14.11 Botto notevole per lo spagnolo che è finito contro le protezioni di curva 3. L’impatto è stato forte e laterale. Carlos ha perso la sua SF-23 in piena accelerazione in maniera clamorosa… 14.10 ATTENZIONE!! 14.09 Leclerc si porta in sesta posizione a 665 millesimi da, Hamilton è 20° a 1.436, Norris 19° a 1.320. 14.08inizia con il settimo tempo a 801 millesimi, Leclerc si lancia dopo un primo giro lentissimo per scaldare le gomme. Ricciardo secondo a 468 millesimi. 14.07 ...