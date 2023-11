LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | fra poco le FP1 | diversi debuttanti in pista

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Abuche per la Ferrari è una sorta di bestia nera: mai la Rossa ha vinto a Yas Marina in ben 14 edizioni. 10.06 Un weekend che vedrà come principale lotta quella al secondo posto della costruttori tra Ferrari e Mercedes: il Cavallino Rampante dovrà recuperare quattro punti, obiettivo raggiungibile vista la competitività mostrata nelle ultime gare, specie a Las Vegas. 10.02 Red Bull che lancerà il 28enne britannico Jake Dennis, campione del mondo in Formula E nel 2022-e il 19enne francese Isack Hadjar che corre in Formula 2. 9.58 Per la Ferrari girerà il russo con cittadinanza israeliana Robert Shwartzman, collaudatore per la Rossa dallo scorso anno. 9.54 Su 20 piloti, ci saranno ben 10 rookie in, ossia 10 piloti che non hanno disputato ...