LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | alle 14 00 la FP2 | si inizia a fare sul serio a Yas Marina!

(Di venerdì 24 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Siamo giunti al ventiduesimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoe ci attende un fine settimana di grande importanza sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico. 13.20 Buongiorno e bentornati a Yas Marina, tra 40 minuti prenderà il via la FP2 del GP di Abu! LA CRONACA DELLA FP1 11.34 La nostradella prima sessione di prove libere finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento14.00 per le FP2. Rimanete con noi! 11.32 FP1 che è stata interessante in particolar modo per i rookie: i più solidi sono apparsi Drugovich e Shwartzman, che sarebbero già pronti per una titolarità in Formula 1. Molto indietro le due Red Bull di Dennis e Hadjar. 11.31 Questi i tempi di questa sessione: 1 ...