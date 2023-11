LIVE – Atalanta-Napoli | Mazzarri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ladelladi Walteralla vigilia della sfida del suocontro l’. Seconda avventura del tecnico toscano sulla panchina partenopea che parte da qui e a Castel Volturno sale l’attesa per quella che non è soltanto la presentazione della partita con la Dea, ma in generale anche del suo ritorno in azzurro a dieci anni di distanza. Appuntamento fissato alle ore 15.30 di venerdì 24 novembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.