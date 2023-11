Listeria Monocytogenes | Salame Toresan Ritirato per Rischio microbiologico

Gorgonzola Bio Dop prodotto a Castellazzo Novarese richiamato per presenza di listeria

Rasff, ha annunciato il ritiro di tre lotti di gorgonzola venduti nei supermercati di tutta la Francia e Belgio, a causa della presenza del batterio. Il richiamo riguarda anche il mercato italiano. Gorgonzola richiamato Si tratta di tre lotti del Gorgonzola Bio DOP 150g prodotto in Italia della marca "Bonneterre" prodotto ...

Allarme alimentare, presenza di listeria monocytoges: richiamati alcuni salami

Milano, 24 novembre 2023 – Richiamo alimentare per presenza di Listeria monocytoges in alcuni salami prodotti da Toresan nello stabilimento di via Taponera a Ponzano Veneto. L’azienda invita i ...

Esselunga richiama marron glacés. Segnalati due tipi di salame

Esselunga richiama marron glacés in pezzi per possibili allergeni non dichiarati. Segnalati due salami Toresan per rischio microbiologico ...