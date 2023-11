Lione | Grosso torna sull’aggressione subita a Marsiglia | “Aspetto le sanzioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il campione del mondo 2006 con la Nazionale e attuale allenatore dell’OlympiqueFabio, nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Lille, èto a parlare dell’accaduto del Velodrome dove, durante l’arrivo allo stadio della squadra per la disputa del derby francese, è rimasto ferito al volto da una scheggia nell’assalto al pullman dei tifosi del. Queste le sue parole: “Ho le spalle larghe e forti, ma quella giornata mi ha segnato. Ogni mattina guardavo il mio viso e mi toccavo le ferite, i colpevoli devono pagare. Non accetto la mancanza di decisione, vanno prese delle misure e infliggerea chi le merita. Vedermi ridotto in quel modo mi ha fatto stare male,che venga punito chi ha commesso questi atti ignobili“. ...