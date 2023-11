‘Liberi di Sorridere’ il libro per superare la paura del dentista va in ristampa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lo Studio dentistico CMO sempre più vicino ai pazienti Ottiene la Certificazione Gold Nobel Biocare Verona, 24 novembre 2023 –ladele tornare “liberi di sorridere” è possibile grazie all’aiuto di professionisti che hanno sperimentato in prima persona questo disagio, per poi risolverlo. Da un’intensa esperienza di bambino nasce “Liberi di sorridere. Come ho trasformato la miain una professione”, ildel dottor Giampaolo Zanotto dello studio dentistico CMO di Nogara e Legnago (Verona). Il volume, innelle prossime settimane, è dedicato a tutti pazienti in cura, per i quali il dottor Zanotto intende fornire una guida pratica e un supporto all’odontofobia, disagio sempre più diffuso soprattutto tra le nuove generazioni. “Ho deciso di ...