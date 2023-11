Lewis Ferguson è il segreto meglio nascosto del Bologna

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Questo articolo è uscito originariamente in inglese su Hudl, il blog di Wyscout. Potete leggerlo qui. Quandoè arrivato in Serie A, nemmeno un anno e mezzo fa, quasi non ce ne accorgevamo. Non sono tanti i giocatori di 23 anni che arrivati dalla Scozia, da una squadra che non siano né il Celtic né i Rangers, possono imporsi tra i migliori del campionato italiano.ha giocato quattro stagioni all’Aberdeen e non era nemmeno tra i titolari fissi della Nazionale scozzese. Eppure ci ha messo poche settimane ad ambientarsi nel nostro Paese e a risultare tra i centrocampisti più interessanti, completi ed efficaci del campionato italiano. Decisivo è stato, come per tutto il, l’arrivo in panchina dell’allenatore Thiago Motta, che ha rivoluzionato tatticamente una squadra in quel momento in ...