“Lei dorme con una banana | lui…” Grande Fratello | beccato il momento hot Roba vietata | scatta la censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023), discorsi a luci rosse nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti sono rinchiusi dall’11 settembre e in queste ore si sono confidati su un tema sempre molto caldo del reality show: la masturbazione. Dove farlo? Quando? Nel 2018 era arrivato anche un comunicato a “luci rosse” in cui la produzione aveva svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza violare la privacy dei concorrenti. Più di un concorrente, infatti, si era lamentato di non avere un “posto sicuro” dove potersi masturbare senza essere ripresi e a seguito delle lamentele la produzione aveva deciso di ricavare un posto sicuro per non essere ripresi dalle telecamere. Banditi i letti, la vasca idromassaggio e le aree comuni anche in questa edizione del. O meglio, ...