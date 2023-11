Lecce | 16enne morto per malore improvviso in strada | richiesta autopsia per accertare causa ed eventuale nesso tossicologico

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Unsi è portato via un. Pier Andreas èper, da solo, proprio nel giorno più bello, quello del suo compleanno. Il suo corpo è probabile che fosse lì, in via Duca d’Aosta, già da diverse ore ma è stato trovato solo all'alba. Il ragazzo era accanto alla sua