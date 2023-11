Le Zirre | ritorno nel cuore di Milano | artigianato pop all’insegna dell’allegria e della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Buona la seconda. Lesono tornate aportando in trasferta tutto il colore, l’inconfondibile stile e l’artigianalità di Napoli con un carico di borse, borsine e accessori ma anche capi di abbigliamento super cool. Il mondo allegro e caratterizzato da solidi valori delle celebri borse in tessuto realizzate a mano da artigiani napoletani nel segnonei confronti dell’ambiente e degli animali è approdato ancora una volta in corso Garibaldi stavolta al civico 50 (angolo via Palermo) animando un pop up store… più pop che mai! Tantissime le declinazioni di borse nate dall’utilizzo di tessuti importanti e di qualità provenienti dalle risulte delle grandi aziende del tessile, ciascuna capace di distinguersi per preziosissima unicità. Due settimane di stazionamento tra colori, tessuti, trame e ...