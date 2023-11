Le sopracciglia di Kate Middleton sono sempre più folte… e imperfette

Leggi su amica

(Di venerdì 24 novembre 2023) GUARDA LE FOTOperfette: foto della sua trasformazionepiù impeccabile,ha fatto molto parlare di sé in questi giorni in occasione della visita del presidente sud coreano Yoon Suk Yeol in UK. Prima per le sue gambe muscolose e toniche, scoperte e in vista, e poi per aver indossato la tiara della Regina Madre. Lo storico gioiello per la testa, decorato con rose, che nemmeno la regina Elisabetta II aveva mai portato. Mai ai più attenti appassionati di beauty, non sarà certo sfuggito un particolare di queste tante immagini della principessa del Galles. I suoi primi piani mostrano un volto truccato alla perfezione: con rossetto rosato, smokey ...