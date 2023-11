Le previsioni meteo del 25 e 26 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +12°C. Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +0°C e +11°C. Lazio Sabato. Locali fenomeni al mattino su zone interne appenniniche e settori meridionali con neve fino a 600-700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Tra pomeriggio e sera tendenza a miglioramento ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata ma con nuvolosità in aumento su tutti i ...