(Di venerdì 24 novembre 2023) Surprise! Adesso faccio arrossire tutti coloro, specie dalla cintola in su dello stivale, che hanno sparato a salve sul primo terzo di campionato della. Giudizi che in gran parte sono rimasti ...

Sarri : “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni. La Lazio non potrà mai essere così”

Sarri : “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni! Lazio? Non sarà mai come quei tempi”

Lazio - emergenza in difesa : le idee di Sarri per la Salernitana

Lazio, Sarri a sorpresa: eppure va veloce

...e cosa ti trovo Che la newsta facendo meglio della- Champions della stagione scorsa: tre punti in più, cinque gol in più, solo un gol in più alle spalle di Provedel. Ma non solo:...

Lazio, emergenza in difesa: le idee di Sarri per la Salernitana Corriere dello Sport

Insigne alla Lazio, Lotito chiude: «È una stupidaggine»

«Lorenzo Insigne che viene da noi Non c’è niente di vero, che io sappia… se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è». A ...

Gazzetta dello Sport: "Nuova occasione. Ma ora Candreva deve convincere"

La Salernitana deve sbloccarsi per tentare di risalire la classifica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per riuscirci, considerando anche l'emergenza di questo periodo, Pippo Inzaghi ...