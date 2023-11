L' Audi TT ci saluta per sempre dopo un quarto di secolo al top

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'ultimaTT è stata prodotta ieri, nello stabilimento ungherese di Györ che l'ha vista nascere. Dal 1998 a oggi si sono succedute tre generazioni della coupé tedesca, per un totale di 662.762 unità costruite e vendute. Un numero che la definisce senza dubbio come una delle sportive moderne di maggiore successo. Quando il modello originale arrivò sul mercato, nel 1998,non era ancora il brand cool ed esclusivo che conosciamo oggi, ma stava iniziando ad accrescere la sua reputazione e la TT ha dato il suo contributo in questo percorso. A fine anni Novanta era la sportiva più richiesta, con il suo stile di rottura e immediatamente riconoscibile, ispirato alle Auto Union degli anni Trenta. I primi discorsi sull'TT risalgono al Salone di Francoforte del 1995, quando venne svelato il primo prototipo firmato dal designer ...