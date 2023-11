Latina Truffa dell’assicurazione ad un ignaro automobilista | denunicato un 47enne

(Di venerdì 24 novembre 2023)– Il 23 novembre 2023, in, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria diunper il reato di “”, il quale induceva unsempre del capoluogo pontino che doveva rinnovare la polizza assicurativa della propria autovettura, ad effettuare L'articolo Temporeale Quotidiano.

Altra truffa col reddito di cittadinanza in provincia di Latina; donna denunciata dai carabinieri

Omicidio Cerciello, Cassazione: "Non dimostrato che Elder abbia compreso la parola carabinieri"

... che se la parola 'Carabiniere/i' fosse conosciuta, ad esempio, in Spagna e in America, si ...condotte da Natale Hjorth al fine di rientrare in possesso degli 80 euro (oggetto della...

GLI SFILA QUASI MILLE EURO PER UN'ASSICURAZIONE ... Latina Tu

In provincia di Latina torna di moda la "truffa alla nigeriana". Decine ... Il Caffè.tv

Narni, truffato col finto trattore. Paga l'ordine online ma il mezzo non è mai stato consegnato. Denunciati in tre

NARNI Compra un trattore online ma il mezzo non è mai stato consegnato. Denunciati tre pregiudicati calabresi. Un colpo messo a segno attraverso una nota piattaforma di annunci su cui, i ...

Intascavano i rimborsi per la scorta a un pentito di mafia: sotto accusa nove agenti di polizia

Sono accusati di aver intascato dei rimborsi facendo la "cresta" sulle spese legate al proprio incarico nel servizio di scorta. La Procura di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio per ...