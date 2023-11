L' appello del padre di Giulia per sradicare la violenza | Ora deve nascere qualcosa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nonmai più capitare. Gino Cecchettin,di, è intervenuto all'inaugurazione di due panchine rosse nel Dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università degli studi di Padova, dove studiava la figlia. Ed ha lanciato unaffinché si possa avere un futuro migliore per le donne: «Analizzate la vostra vita - ha detto rivolgendosi agli studenti - e fate un esame di coscienza su quello che si può migliorare. Da questo tragico evento, vanno bene messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore ma poi finiranno. Io voglio fare in modo chedi positivo nasca,non me la restituirà più nessuno, ma la sua morte può far...