L’app Geopop pronta all’uso per divulgare scienza tutti i giorni

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)è stata appena lanciata dall’omonimo brand di informazione scientifica, in questo mese di novembre 2023. Il progetto di divulgazione che ha, dalla sua parte, oltre un sito strutturato e pieno di contenuti, anche un canale YouTube con più di un milione e seicentomila iscritti e da poco anche un canale WhatsApp pure seguitissimo, si arricchisce anche delle applicazioni per dispositivi mobili e il successo dello strumento dovrebbe essere già assicurato. Funzionamentoè disponibile sul Play Store per dispositivi Android e sulStore Apple per gli iPhone e gli iPad. Il team diappunto ci tiene a sottolineare moltissimo la natura completamente gratuita del tool. Non esiste, in effetti, un piano free di base (magari con contenuti ridotti) e uno in ...