(Di venerdì 24 novembre 2023) All’interno dei suoi dipintilavora sulla donna, sulla sua identità e sulla sua mappa psichica sin dagli anni Ottanta. Ha sempre messo la figura femminile al centro dei first appeared on il manifesto.

Violenza sulle donne: in un anno le richieste di aiuto sono aumentate del 60 per cento

... di donne che hanno avuto la sfortuna di vivere unmalato ... Purtroppo'uomo violento non ha ceto sociale e non appartiene ad ... Ed allora come fare per difendersi da un rapportoQuali i ...

L’amore tossico secondo Paola Gandolfi Il Manifesto