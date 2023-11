“L’Acquario” | uno sguardo profondo nei vortici dell’anima

Leggi su anteprima24

24 novembre 2023 Teatro 99 Posti di Torelli di Mercogliano è pronto ad accogliere domenica 26 novembre, come di consueto alle ore 18:30, uno degli spettacoli più attesi della Rassegna Teatrale 2023/2024 Svelati: "" della Compagnia Eclissi di Salerno. L'opera, scritta magistralmente da Claudio Grattacaso, è un viaggio emozionante nel claustrofobico studio di uno scrittore, reso ancora più intenso dalla regia di Marcello Andria. Gli attori protagonisti, Felice Avella, Ernesto Fava, e Enzo Tota, portano sul palco una girandola di caratteri, umori e situazioni, dando vita a una performance che promette di coinvolgere e divertire il pubblico. In questa drammaturgia che si snoda tra inflessioni agrodolci e un ritmo vibrante, la scenografia di Luca Capogrosso offre uno scenario unico: al centro del palco, un acquario diventa il fulcro simbolico in ...