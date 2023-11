La vittoria di Wilders rischia di minare i piani europei di Meloni. L’analisi di Palano

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’affermazione dell’estrema destra del Pvv in Olanda, rappresenta “l’ultimo tassello di un sentimento più diffuso, che probabilmente si ripercuoterà anche alle elezioni Europee di primavera”. Lo dice a Formiche.net Damiano, politologo e direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Se è vero che Geertha avuto una robusta affermazione alle urne è altrettanto vero che formare un esecutivo non sarà facile. Lei come la vede? Non sarà per nulla facile. Non solo formare il governo, ma rispondere alle promesse elettorali che il partito populista che si è affermato alle urne ha fatto in questi mesi. Il parlamento è estremamente frastagliato, in cui arrivare a un accordo sarà difficilissimo. È chiaro che, nell’ipotesi in cuiguiderà il prossimo governo, ci saranno delle ...