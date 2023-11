La tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza è entrata in vigore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) e dovrebbe portare al rilascio di 13 ostaggi israeliani nel pomeriggio. È previsto che il cessate il fuoco duri 4 giorni. L’inizio di questa “pausa umanitaria”, inizialmente prevista per giovedì 23 novembre, è scattata come previsto questa mattina, nel 49esimo giorno di guerra tratra, rilascio ostaggi La prima liberazione degli ostaggi (13 tra donne e bambini) è prevista intorno alle 16. Circa due ore prima che laentrasse in, il direttore generale del ministero della Sanità di, Mounir Al-Bursh, ha detto all’Afp che i soldati israeliani stavano “conducendo un raid in un ospedale indonesiano” dove sono ancora in cura 200 pazienti. Una donna sarebbe stata uccisa. Gli attacchi dell’Idf ...