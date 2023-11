La tregua tra Israele e Hamas è entrata in vigore

Come si è arrivati alla tregua tra Israele e Hamas

I negoziati sono iniziati poco l'inizio della guerra, ma per mettere d'accordo le parti ci è voluto un mese e mezzo e lo sforzo diplomatico di diversi ...

La tregua tra Israele e Hamas in vigore dalle 7 di venerdì, il rilascio dei primi 13 ostaggi Agenzia ANSA

Gaza, la diretta - La tregua tra Hamas e Israele inizierà venerdì alle 6. Qatar: "I primi ostaggi saranno rilasciati alle 16 ... Il Fatto Quotidiano

Tregua a Gaza, uno spiraglio di speranza tra le rovine

Il primo giorno di tregua nella Striscia di Gaza ha portato un risveglio senza il frastuono dei bombardamenti e delle operazioni israeliane. La popolazione, a lungo afflitta da 49 giorni di guerra, ha ...

A GAZA UNA TREGUA

Da questa mattina nella Striscia di Gaza è in vigore la tregua prevista dall’accordo tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. Ma “La guerra non è ancora finita” si è premurato di specific ...