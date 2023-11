La storia dell’influencer Aitana Lopez | guadagna 10mila euro al mese ma non esiste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023)è una supermodel. Bella, bellissima. Così affascinante da aver sedotto attori famosi. Manon. Non è una donna in carne e ossa., tipica bellezza mediterranea dagli occhi castani e un fisico mozzafiato, è una creazione dell’intelligenza artificiale, anche se è così realistica che molti non se ne accorgono. Oggi ha 122 mila follower su Instagram e10 milaaltra la pubblicità e le campagne di comunicazione. E’ sbarcata anche su OnlyFans, la piattaforma a luci rosse e anche qui sta facendo man bassa di contatti, di abbonamenti, di richieste di video personalizzati.nasce dall’intuizione di di Rubén Cruz, il fondatore dell’agenzia The Clueless. E’ lui che l’ha immaginata, creata, ...