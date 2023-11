La stanno vedendo arrivare L' ultradestra d' Irlanda | non rilevata dai sondaggi | scatenata contro i migranti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Shock per gli scontri a Dublino, dopo l’aggressione davanti a una scuola attribuita a un algerino. In vista delle elezioni di giugno Sinn Fein solidamente in testa, nessuna traccia di forze estremiste. L’allarme in una recente ricerca: "Suprematismo bianco, antisemitismo, islamofobia: ideologie piene di odio si diffondono con facilità"