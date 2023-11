La proposta piccante di Garibaldi a Beatrice | vuole riacquistare consensi? Il web non ha dubbi

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023)si è riavvicinato aper farle una. Il bidello non ha perso l’occasione per tentare di sedurla e rimettersi in giococi riprova con, ma il web non ci sta certo di una mossa strategica per riconquistarsi idei fan. É un caso che il suo gesto avvenga ora, dopo l’aereo degli “ex BeaBaldi”? Per i social non lo è affatto e si tratterebbe dell’ennesimo tentativo di rimanere in gioco e assicurarsi il sostegno dei fan. I due a pochi giorni dall’inizio del programma avevano flirtato, ma poi l’attrice ha messo un freno. Tra alti e bassi i due gieffini continuano a chiarirsi ma l’attrice sembra convinta a non cedere, anche dopo questo ennesimo tentativo. Ma cosa le ha detto il gieffino all’orecchio? A confidarlo a ...